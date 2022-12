Vitor Pereira é confirmado como novo treinador do Flamengo; veja detalhes

O técnico português Vitor Pereira, de 54 anos, será o novo treinador do Flamengo em 2023. O anúncio do clube carioca ocorreu na manhã desta terça-feira (13). Com contrato ainda com o Corinthians, a assinatura do acordo só pode ser feita a partir de janeiro de 2023.

Vitor iniciará seu segundo trabalho em uma equipe brasileira. O primeiro foi à frente do Corinthians, time que dirigiu em 2022. Seu maior destaque na temporada passada foi justamente o vice-campeonato da Copa do Brasil, torneio que acabou sendo derrotado pelo Flamengo.

Números do treinador

Em 64 partidas, o Corinthians venceu 26, empatou 21 e perdeu 17 - aproveitamento de 51,5%.

Em Portugal, conquistou duas vezes a liga e uma Supertaça de Portugal com o Porto. Também foi campeão nacional na Grécia, com o Olympiacos, e na China, com o Shangai SIPG.