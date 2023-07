Entenda por que Marta foi reserva no jogo do Brasil na Copa do Mundo

A camisa 10 do Brasil, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, Marta, não integra o time titular do Brasil na Copa do Mundo. Acostumada a estar entre as principais jogadoras, a rainha não se incomoda de sua nova posição e responsabilidade na seleção de Pia Sundhage. Além de estar no banco de reservas, a jogadora segue como a principal experiência da Amarelinha.

Aos 37 anos, Marta vem lidando com uma série de lesões que tiram a jogadora de diversos jogos, incluindo os do Brasil. Em decorrência dessa fase que vive a atacante, no time de Pia, Marta realiza trabalhos de recuperação física, separada do restante do elenco que está na Austrália para a Copa do Mundo.

Em decorrência das lesões, a treinadora da Seleção, Pia Sundhage, estuda mudar a posição de Marta em seu time, com o intuito de evitar maiores desgastes da jogadora. Inclusive, um dos motivos que levaram essa decisão foi justamente a opção de poupar a jogadora.

Apesar da situação em que se encontra, Marta pode continuar escrevendo sua história e abrilhantando cada vez mais os livros que narram os Mundiais femininos, isso porque caso a atacante faça um gol nesta edição de Copa do Mundo ela vai se tornar a primeira mulher a marcar em seis Mundiais.

Na estreia do Brasil, Marta entrou aos 35 do segundo tempo. Com uma atuação discreta, a jogadora teve chance em uma cobrança de falta, mas cobrou sem qualidade.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto