Enderson elogia atuação e explica busca por reforços: "oportunidades de mercado"

O Fortaleza iniciou a temporada de 2021 com duas vitórias. O último resultado foi no sábado (6), ao bater o Sampaio Corrêa por 2 a 0 em São Luís/MA. Para o técnico Enderson Moreira, o placar foi importante pela sequência positiva após o encerramento da Série A.

"Fiquei muito feliz hoje com o jogo, nunca tinha ganhado aqui (no estádio Castelão). É sempre muito difícil, choveu muito, time bem treinado. A gente observou o jogo contra o Sport e marcou bem, deu poucas oportunidades. É importante o resultado e acho que agora é focar, ir para frente sem se entusiasmar demais. Muita gente criticava e a gente sabia que precisava terminar na Série A. A partir de 2021, que a gente possa buscar um novo caminho, com novos atletas”, destacou.

O triunfo deixou a equipe na liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, com seis pontos - venceu o CRB na estreia. Enderson ressaltou que são necessárias contratações, mas a busca ocorre com responsabilidade no mercado.

Legenda: Wanderson abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo Foto: Leonardo Moreira/FEC

“As contratações, estamos sempre conversando com o presidente (Marcelo Paz), Papelin (executivo de futebol), Daniel (diretor de futebol) e a comissão técnica. Estamos observando as oportunidades de mercado, estamos buscando sem loucura. Não sou treinador de chegar aqui e buscar atleta com salário alto porque a saúde financeira é importante. A gente precisa ter atenção e cuidado”, explicou.

O Fortaleza volta a campo pela Copa do Nordeste no sábado (13), às 18h15, contra o Treze/PB, em casa. Antes, o time tem estreia no Campeonato Cearense programado para o dia 10 de março, mas há indefinição sobre a disputa do Estadual por conta da pandemia de Covid-19.