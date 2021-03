Fortaleza vence Sampaio Corrêa fora de casa e assume liderança do Grupo B; veja como foi jogo

Na noite deste sábado (6) o Fortaleza conquistou sua segunda vitória na Copa do Nordeste 2021. Fora de casa, no estádio Castelão, no Maranhão, a equipe Tricolor venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, e assumiu a liderança do Grupo B com seis pontos. Os gols foram marcados por Wanderson e Robson.

O JOGO

Sampaio Corrêa e Fortaleza fizeram uma partida bastante equilibrada ao longo dos 45 minutos iniciais. As melhores chances foram do Tricolor do Pici, com Jussa e Osvaldo.

A Bolívia Querida investia pelas laterais do campo, com Gabriel Vasconcelos pelo lado direito e Eloir pelo lado esquerdo. Porém, sem qualidade na hora de definir a jogada.

O Fortaleza, por sua vez, explorou ao longo da primeira etapa os erros do adversário. Matheus Jussa foi quem teve a primeira grande oportunidade, aos 9 minutos, após aproveitar a saída de bola errada de Paulo Sérgio. O volante arriscou de fora da área, mas foi à direita de Mota.

A partida ficou equilibrada, com ambas equipes tentando criar oportunidades. E foi o Fortaleza novamente que quase marcou. Aos 33 minutos, Boeck fez grande lançamento para Osvaldo e o atacante parou em Mota, que fez uma grande defesa com os pés.

Sem conseguirem penetrar no campo adversário nos minutos finais, o duelo terminou zerado na primeira etapa.

Legenda: Wanderson abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo Foto: Leonardo Moreira/FEC

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa iniciou com pressão do Fortaleza. E logo no primeiro minuto, Wanderson abriu o placar, após cobrança de escanteio de Osvaldo e desvio de Bruno Melo na trave.

Com a vantagem no placar, a equipe se fechou no campo de defesa e passou a sair nos contra-ataques. Três minutos depois, após grande jogada individual de Osvaldo, Igor Torres recebeu livre em profundidade, mas na hora de cruzar para Wellington Paulista dentro da área, mandou para ninguém.

O Sampaio Corrêa insistia nas jogadas laterais, com Dione e Michel, mas sem objetividade.

Com a partida controlada a seu favor, o Fortaleza quase ampliou o marcador com Gustavo Coutinho e Vargas. Aos 22 minutos da segunda etapa, o camisa 21 do Leão chutou e Mota defendeu, a bola sobrou para Vargas cara a cara com o goleiro, mas Mota salvou o Sampaio.

Porém, o gol perdido não fez falta graças ao estreante da noite: Robson. O camisa 91 do Leão recebeu na medida de Gustavo Coutinho e empurrou para o fundo das redes, marcando o segundo do Fortaleza na partida.

Legenda: Robson marcou seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira/FEC

Com a vitória sobre o Sampaio Corrêa, o Fortaleza assumiu a liderança do Grupo B, com seis pontos. A equipe tricolor volta a campo no próximo sábado (13), às 18h15, na Arena Castelão, contra o Treze/PB.