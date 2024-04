Emprestado pelo Fortaleza, Thiago Galhardo fica de costas para torcida do Ceará em estreia no Goiás

O atacante Thiago Galhardo foi o único jogador do Goiás a ficar de costas para a torcida do Ceará durante a execução do Hino Nacional Brasileiro na Arena Castelão, instantes antes do início da partida entre Ceará e Goiás pela Série B do Brasileirão 2024.

A partida marca justamente a estreia de Thiago Galhardo pela equipe do Goiás. Ele pertence ao Fortaleza e foi emprestado ao Esmeraldino até o final da temporada 2024. Pelo Fortaleza, Galhardo esteve em campo na final do Campeonato Cearense, contra o Ceará.

Legenda: Thiago Galhardo em Ceará x Goiás Foto: Ismael Soares/SVM

Além disso, Thiago Galhardo tem uma história com o próprio Ceará. O jogador vestiu a camisa do Alvinegro de Porangabuçu na temporada 2019, deixando o Vovô na temporada seguinte para defender o Internacional.

Ceará e Goiás estão jogando na Arena Castelão pela primeira rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.