Emprestado pelo Fortaleza, Escobar é anunciado pelo Santos; veja detalhes do negócio

O Santos anunciou na tarde desta sexta-feira (19) a contratação do lateral-esquerdo argentino Gonzalo Escobar. O jogador de 27 anos vestia a camisa do Fortaleza e foi envolvido na negociação da chegada de Felipe Jonatan ao Tricolor do Pici.

Escobar será emprestado pelo Fortaleza ao Santos até o fim da atual temporada. Quando o empréstimo chegar ao fim, em janeiro de 2025 ele assinará contrato definitivo com o clube paulista e terá vínculo com o Peixe até o dia 31 de dezembro de 2026.

Bom, é hora de nos despedirmos. Primeiro agradecer ao @fortalezaec por me deixar fazer parte dessa grande instituição. Desde que pisei no Fortaleza estive 100% comprometido com o clube, todas as vezes que tive que jogar garanto que dei a vida pela camisa. Um grande abraço a todas as pessoas que trabalham no clube e principalmente aos torcedores por sempre apoiarem, só gratidão. Desejo muito sucesso, estarei apoiando à distância. Gonzalo Escobar Novo reforço do Santos

Com a camisa do Fortaleza, Gonzalo Escobar disputou 21 partidas, entre as temporadas 2023 e 2024. Ele somou duas assistências pelo Tricolor do Pici. Escobar foi um dos jogadores feridos no atentado sofrido pela delegação do Fortaleza em Recife (PE).