Empate entre Inter e Santos causa pouco prejuízo aos cearenses na Série A; entenda

O empate entre Internacional e Santos, por 1 a 1, na noite desta segunda-feira (24), com gols de Alan Patrick e Barreal, causou pouco prejuízo aos clubes cearenses. O Fortaleza não viu a distância para o primeiro time fora do Z-4 aumentar, enquanto o Ceará não foi ultrapassado pelo Colorado.

Com mais um ponto somado, o Santos chegou a 38, o que não foi suficiente para sair da zona de rebaixamento. Com isso, a referência do Fortaleza para escapar segue sendo o Vitória-BA, que tem cinco pontos a mais que o tricolor cearense (39 a 34).

Caso bata o Bragantino na quarta-feira (26), o Leão do Pici pode diminuir essa distância para dois pontos, o que seria a menor margem alcançada pelo time de Palermo na luta pela permanência.

Por outro lado, o alvinegro praiano abriu mais um ponto de vantagem para o Tricolor (38 a 34), garantindo que não poderá ser ultrapassado nesta semana mesmo que o Fortaleza derrote o Bragantino. O empate também fez a pontuação do Z-4 subir mais um pouco.

Com o Santos somando 38 pontos, o Ceará viu sua gordura em relação ao G-4 cair para quatro pontos, com três rodadas pela frente até o fim da competição. No entanto, o Internacional ficou com 41 pontos, um atrás do Vovô (42), que permaneceu na 14ª posição e viu um concorrente direto ser segurado.

O Vovô também mantém uma vitória de vantagem sobre o Inter, o que é importante por ser o primeiro critério de desempate.