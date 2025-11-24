Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Empate entre Inter e Santos causa pouco prejuízo aos cearenses na Série A; entenda

Leão não viu diferença para deixar z-4 aumentar e Vovô não foi ultrapassado por mais uma equipe

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 23:28)
Jogada
Legenda: Com o empate, as duas equipes seguem na luta contra o rebaixamento
Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O empate entre Internacional e Santos, por 1 a 1, na noite desta segunda-feira (24), com gols de Alan Patrick e Barreal, causou pouco prejuízo aos clubes cearenses. O Fortaleza não viu a distância para o primeiro time fora do Z-4 aumentar, enquanto o Ceará não foi ultrapassado pelo Colorado.

Com mais um ponto somado, o Santos chegou a 38, o que não foi suficiente para sair da zona de rebaixamento. Com isso, a referência do Fortaleza para escapar segue sendo o Vitória-BA, que tem cinco pontos a mais que o tricolor cearense (39 a 34). 

Caso bata o Bragantino na quarta-feira (26), o Leão do Pici pode diminuir essa distância para dois pontos, o que seria a menor margem alcançada pelo time de Palermo na luta pela permanência.

Por outro lado, o alvinegro praiano abriu mais um ponto de vantagem para o Tricolor (38 a 34), garantindo que não poderá ser ultrapassado nesta semana mesmo que o Fortaleza derrote o Bragantino. O empate também fez a pontuação do Z-4 subir mais um pouco.

Com o Santos somando 38 pontos, o Ceará viu sua gordura em relação ao G-4 cair para quatro pontos, com três rodadas pela frente até o fim da competição. No entanto, o Internacional ficou com 41 pontos, um atrás do Vovô (42), que permaneceu na 14ª posição e viu um concorrente direto ser segurado.

O Vovô também mantém uma vitória de vantagem sobre o Inter, o que é importante por ser o primeiro critério de desempate.

Veja também

teaser image
Jogada

Apático, Ceará é superado pelo Mirassol e liga alerta na Série A

Assuntos Relacionados
Inter e Santos empatam

Jogada

Empate entre Inter e Santos causa pouco prejuízo aos cearenses na Série A; entenda

Leão não viu diferença para deixar z-4 aumentar e Vovô não foi ultrapassado por mais uma equipe

Brenno Rebouças Há 49 minutos
Foto de Willian Machado lamenta derrota, critica arbitragem e pede apoio da torcida 'A gente pede desculpa'

Jogada

Willian Machado lamenta derrota, critica arbitragem e pede apoio da torcida 'A gente pede desculpa'

Ceará sofreu sua pior derrota na Série A para o Mirassol nesta segunda-feira (24)

Ian Laurindo* Há 2 horas

Jogada

Apático, Ceará é superado pelo Mirassol e liga alerta na Série A

Vovô foi derrotado por 3x0 para time do interior paulista

Vladimir Marques 24 de Novembro de 2025
Adam Bareiro ressalta trabalho de Palermo

Jogada

Bareiro credita confiança que ganhou a Palermo e ressalta trabalho do técnico no coletivo

Em coletiva concedida nesta segunda-feira (24), o centroavante paraguaio ressaltou o impacto positivo da mudança da comissão técnica

Brenno Rebouças 24 de Novembro de 2025
Foto de torcedores do Ceará na Arena Castelão

Jogada

Ceará libera check-in para jogo contra o Cruzeiro, o penúltimo em casa nesta Série A

Equipes se enfrentam no sábado (29) pela Série A do Brasileirão, no Castelão

Daniel Farias 24 de Novembro de 2025
Foto de Luis Otávio, jogador cearense do Internacional

Jogada

Internacional acerta venda de jóia cearense ao Orlando City, dos Estados Unidos

Luis Otávio é natural de Beberibe, no Ceará, e vai render R$ 19 milhões aos cofres do Colorado

Samir de Carvalho* 24 de Novembro de 2025