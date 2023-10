Emerson Royal é convocado e vai substituir lateral Danilo em jogo contra o Uruguai

O lateral do Tottenham, Emerson Royal, foi convocado pelo treinador Fernando Diniz para defender a seleção brasileira no jogo contra o Uruguai, na terça-feira (18), após Danilo se lesionar na partida contra a Venezuela. Segundo comunicado oficial emitido pela CBF, Danilo não terá condições de jogo contra os uruguaios.

Emerson Royal se apresenta à Seleção nesse sábado (14) e é o oitavo lateral convocado pelo técnico em outubro. Antes de Emerson, Vanderson, Caio Henrique e Renan Lodi foram cortados em decorrência de problemas físicos e Yan Couto, Guilherme Arana e Carlos Augusto foram os substitutos.

A última vez que o jogador defendeu a Seleção foi em março, quando foi comandado por Ramon Menezes e titular em amistoso contra o Marrocos.

O Brasil enfrenta o Uruguai na terça-feira (18), às 21h (de Brasília), no estádio Centenário, no Uruguai, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.