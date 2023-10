Em jogo do Brasil, Neymar presta homenagem para Davi, Mavie e Antonella

O meia-atacante brasileiro Neymar fez uma homenagem a Davi e Mavie, seus filhos, e a Antonella, sua afilhada, no empate em 1 a 1 entre as seleções de Brasil e Venezuela, em partida válida pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

O camisa 10 da Seleção Brasileira entrou em campo na Arena Pantanal, em Cuiabá, usando uma caneleira especial com os nomes dos dois filhos e da afilhada. Neymar foi titular na partida e deu a assistência para Gabriel Magalhães marcar o gol do Brasil.

Legenda: Homenagem de Neymar Foto: Reprodução/Instagram

QUEM É ANTONELLA?

Antonella é a afilhada de Neymar. Ela é filha do casal Cris Guedes e Bianca Coimbra, amigos de Neymar. O jogador brasileiro é amigo de infância de Cris Guedes, foi padrinho de casamento do casal e é o padrinho da filha do casal.