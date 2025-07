Em novo ranking da Fifa, Brasil segue como 5ª melhor do mundo; veja quem são os líderes

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (10) o seu novo ranking de seleções, depois dos últimos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e a final das Liga das Nações, que coroou o bicampeonato da competição de Portugal.

Com vaga garantida na próxima Copa do Mundo 2026, a Seleção Brasileira não teve mudanças quanto à posição da última lista divulgada: se manteve na quinta posição. O mesmo serviu para a líder do ranking, que ainda é a Argentina, campeã da Copa do Mundo de 2022. Espanha, França e Inglaterra por sua vez, concluem o top-4

Quanto às principais mudanças, Portugal e Holanda trocaram de posição, com os gajos, campeões da Liga das Nações, tomando a 6ª colocação da Laranja Mecânica e a Itália, que esteve fora das últimas duas edições da Copa do Mundo, ficando de fora do top-10 com a Croácia herdando a 10ª colocação.

VEJA RANKING COM PONTOS