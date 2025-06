Em jogo de expulsões, Horizonte fica no empate com o Central-PE na Série D

Em jogo de expulsões, o Horizonte ficou no empate de 1 a 1 com o Central-PE neste domingo (15), em jogo da nona rodada do Grupo A3 da Série D do Brasileiro. As equipes se enfrentaram no Estádio Domingão.

Um primeiro tempo faltoso, com três expulsões. Aos 15, o Central ficou com um a menos com a saída de Hítalo. Em seguida, foi a vez do Galo do Tabuleiro perder César Sampaio. Aos 40, Bennê foi o segundo do time pernambucano a receber advertência. As equipes foram para o intervalo sem balançar as redes.

Os gols vieram no segundo tempo. Os visitantes abriram o placar com Juan, aos 25 minutos. Depois, a equipe do técnico Adriano Albino deixou tudo igual com Edson Kapa aos 34 da etapa final.

A equipe está em sétimo do grupo, com oito pontos somados. O próximo desafio do Galo do Tabuleiro será diante do Sousa-PB, no Estádio Marizão, no próximo domingo (29), a partir das 16h30 (de Brasília).