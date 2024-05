Em homenagem à marca de Vojvoda, Fortaleza venderá copo e o balde de pipoca com rosto do técnico

O Fortaleza irá vender copos e baldes de pipoca colecionáveis em homenagem à Juan Pablo Vojvoda, que nesta quarta-feira (29), contra o Sportivo Trinidense, pela Sul-Americana, irá se tornar o técnico com mais jogos oficiais na história do Tricolor do Pici.

De acordo com o anúncio feito pelo Fortaleza em suas redes sociais, os copos e baldes de pipoca colecionáveis serão comercializados nesta quarta-feira na Arena Castelão, local da partida entre Fortaleza e Sportivo Trinidense. A bola rola às 21h.

Vojvoda alcançará a marca de 233 jogos oficiais como treinador do Fortaleza, superando Moésio Gomes, que comandou o Leão em 232 jogos oficiais. No último domingo (26), na goleada sobre o Sport na Copa do Nordeste, Vojvoda empatou com Moésio.

No Pici desde 4 de maio de 2021, Juan Pablo Vojvoda soma 232 jogos, 112 vitórias, 59 empates e 61 derrotas pelo Fortaleza. Além disso, são quatro títulos, duas classificações para a Libertadores e um vice-campeonato da Sul-Americana.