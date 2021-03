Em coletiva de apresentação, Vinícius Machado revela conversa com Léo Chú antes de vir ao Ceará

Destaque do Sub-23 do Grêmio, que disputou o Brasileirão de Aspirantes 2020, o goleiro Vinícius Machado chegou ao Ceará para integrar o profissional. Será a primeira oportunidade do atleta em uma equipe principal. O arqueiro, de 21 anos, ressaltou a felicidade de vestir à camisa do alvinegro.

“É um grande passo que eu dou na minha carreira. O Ceará é uma equipe muito estruturada, que vem crescendo muito a cada ano. Estou em uma grande potência do futebol brasileiro e eu estou muito feliz com a oportunidade, muito motivado e muito convicto de que eu vou ter minha oportunidade. Espero escrever minha história aqui dentro, uma história muito bonita, com títulos, vitórias e sempre poder ajudar e acrescentar ao clube.”

Para a posição, Vinícius Machado terá a companhia de Richard e João Ricardo. O jovem arqueiro elogiou a temporada passada dos goleiros e ressaltou o apoio recebido em sua chega ao clube.

“São dois goleiros que tiveram um 2020 muito bom, fizeram duas temporadas muito boas. São goleiros experientes, que com certeza acrescentam muito para mim. Trabalhar com eles é uma sensação e experiência muito boa, eles conversam bastante, passam muito a experiência deles para mim. Eu chegando na equipe profissional me adaptei muito rápido graças a eles, que me passaram toda a confiança, passam opinião e ajudam.”

Revelado pelas categorias de base do Grêmio, Vinícius Machado é amigo pessoal de Léo Chú. Na coletiva de apresentação, o arqueiro relembrou uma conversa que teve com o ex-atacante do Vovô sobre o Alvinegro.

“Eu conheço o Léo Chú muito antes do futebol. Conheci ele antes de jogar no Grêmio, é um amigo pessoal meu. Tudo o que ele me passou é o que todo mundo já sabe. A grandeza do Ceará, o crescimento do clube, o profissionalismo, os profissionais que estão aqui e tudo o que ele falou é verdade, tudo que ele falou se concretizou quando eu cheguei aqui. Tive as melhores impressões do clube e vim para cá muito motivado.”

Legenda: Vinícius Machado vestirá a camisa 50 do Ceará Foto: Wilton Hoots/Ceará SC

