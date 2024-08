Em alta no Ceará, Lucas Mugni é o líder de assistências da Série B; veja números

O meio-campista do Ceará, Lucas Mugni, vive boa fase no clube. Com cinco passes para gols, o argentino divide a liderança de assistências da Série B do Brasileiro com o conterrâneo Martín Benítez, que joga no América-MG.

Três dessas cinco assistências aconteceram após a mudança de comando técnico da equipe. A chegada do treinador Léo Condé à equipe alvinegra, portanto, fez bem ao camisa 10, que se fixou como meia central do Vovô.

Os outros dois passes para gols executados por ele no torneio ocorreram entre os comandos de Vágner Mancini diante do CRB-AL, e do auxiliar técnico Anderson Batatais, que esteve à frente do Alvinegro no duelo contra o Ituano.

Nas mãos do ex-técnico do Ceará, Mugni chegou a atuar como volante e teve 23 oportunidades (distribuídas entre Série B, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense), somando um gol e cinco assistências.

Melhores números na carreira

Se compararmos a atual passagem de Mugni com as demais em outros clubes, temos o melhor momento da carreira do atleta em termos de passes para gol. Foram nove assistências pelo Ceará (somente em 2024), contra oito assistências nos três anos em que vestiu a camisa do Bahia (2021, 2022, 2023), seu segundo melhor momento neste recorte.

Legenda: Lucas Mugni pelo Bahia Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Quando o assunto é bola na rede, Mugni teve seu momento goleador quando vestiu a camisa do Oriente Petrolero-BOL, quando marcou dez gols. Pelo Ceará ele só marcou um tento até aqui.

O Ceará entra em campo novamente nesta segunda-feira (26) pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. O adversário é o Novorizontino, às 21 horas (de Brasília), na Arena Castelão. O Vovô ocupa a sétima posição da Segundona, enquanto a equipe paulista é a líder até o momento.