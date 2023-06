Em ação antirracista, Seleção Brasileira usará uniforme preto pela 1ª vez na história

Para dar um recado ao mundo contra o racismo, o Brasil vai entrar em campo com um uniforme todo preto no próximo sábado (17), em Barcelona, na Espanha. No RCDE Stadium, a seleção vai enfrentar Guiné, em jogo amistoso na data Fifa. A iniciativa da CBF ocorre após sucessivos casos de discriminação contra Vini Júnior, brasileiro jogador do Real Madrid, em jogos do Campeonato Espanhol.

Em 109 anos de história, será a primeira vez que a seleção nacional usará trajes em cores diferentes dos tradicionais verde, amarelo, azul e branco, predominantes nos modelos usados desde o primeiro jogo da equipe, em 1914. Na época, os atletas usaram camisas e calções brancos.

A ação faz parte de uma série de ações organizadas pela entidade brasileira para combater o racismo. Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues destacou que o tema é importante para o mandato dele, primeiro negro e nordestino a assumir o cargo mais importante do futebol nacional.

“Desde o primeiro dia do meu mandato, essa questão é prioritária. Fizemos um seminário para tratar do tema, criamos um grupo de trabalho com 60 pessoas que se reúnem periodicamente para avançar em discussões e propostas. (...) Somos a única federação de futebol do mundo que criou um dispositivo que prevê a perda de pontos por causa de atos de racismo. Isso está no texto do Registro Geral de Competições da CBF”, relembrou o dirigente.

No segundo tempo do jogo, o Brasil voltará com a tradicional camisa amarela e o calção azul, que também terá mensagem em alusão à luta antirracista. A seleção brasileira enfrenta Guiné neste sábado (17), às 16h30 (de Brasília), no RCDE Stadium. O Diário do Nordeste acompanha todos os detalhes em tempo real.

SERVIÇO: