Jogadores de Flamengo e Fluminense se apresentam à Seleção Brasileira para amistosos

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o atacante Pedro, os dois do Flamengo, além do meia André, do Fluminense, se apresentaram à seleção brasileira nesta terça-feira (13), em Barcelona. Ao todo, 21 atletas foram convocados. Com a chegada do trio, o grupo está quase todo cmpleto para os amistosos contra Guiné e Senegal.

Ainda faltam o goleiro Ederson, do Manchester City, e o zagueiro Robert Renan, do Zenit. Os dois devem chegar na quarta-feira.

“A expectativa é muito boa, sempre é bom vir para cá. Espero dois grandes jogos, com duas vitórias, e quero aproveitar a oportunidade”, avaliou Pedro.

André comentou o corte do companheiro de clube, o zagueiro Nino, que se lesionou.

"Muito triste, muito chateado. O Nino é meu companheiro de quarto, estava compartilhando a alegria dele comigo, iríamos chegar juntos aqui. Deus sabe das coisas. Quero mandar um abraço para ele e desejar ótima recuperação, vai dar tudo certo", disse o jogador.

Com foco nos adversários africanos, Ramon Menezes vai comandar o segundo treino da seleção brasileira na tarde desta terça-feira. O Brasil vai enfrentar Guiné, em Barcelona, e Senegal, em Lisboa.