Em 2018, Ceará fez seis contratações no meio da temporada e evitou rebaixamento para Série B; relembre

Após perder para o Mirassol por 2 a 0 na Arena Castelão, mais que ser superado em confronto direto por um adversário considerado acessível, o sinal de alerta foi ligado para o Ceará. Cada vez mais próximo da zona de rebaixamento, o elenco de Léo Condé, mesmo que considerado esforçado, começa a ser mais questionado pela torcida. Em 2018, até pior que a atual, quando também passava por dificuldades na elite nacional, o Vovô foi ao mercado e conseguiu se livrar do rebaixamento em arrancada histórica.

Naquele ano, nomes como Samuel Xavier, Fabinho, Calyson, Edinho, Juninho Quixadá e Leandro Carvalho foram contratados para reforçar o plantel de Lisca. Em 2018, o Alvinegro era o lanterna da competição e dado como praticamente rebaixado. Com as contratações no meio da temporada, algumas delas sendo velhos conhecidos dos torcedores, foram capazes de encorpar o time e contribuírem na arrancada que livrou o Vovô do rebaixamento naquele ano.

Legenda: Ceará contratou seis reforços no meio da temporada de 2018 Foto: JL Rosa

Um fato curioso em 2018 é que muitos dos nomes anunciados foram extremamente questionados pela torcida e imprensa. Juninho Quixadá, por exemplo, veio do Ferroviário, na Série D e ninguém imaginou que daria certo. Tal como Calyson, que veio do Brasil de Pelotas da Série B, pouca gente conhecia e foi titular em boa parte dos jogos.

TIME ATUAL E DEFICIÊNCIA

Ao comparar com 2018 com o momento atual do Ceará, começou o torneio melhor. Na ocasião, com também 15 jogos disputados, o Alvinegro possuía 11 pontos. Na temporada atual, o Vovô já tem 18 pontos e sequer esteve na zona de rebaixamento, até o momento. Mesmo assim, tal como no ano que conseguiu permanecer após uma excelente recuperação, fica latente a necessidade de reforçar o plantel com a missão de se livrar do descenso.

João Paulo, presidente, Haroldo Martins, CEO de futebol e Lucas Drubscky, Executivo de Futebol, já falaram que o Ceará ia ser ativo no mercado de transferências e que seriam anunciados três reforços para as posições de volante, ponta e atacante. Até o momento, entretanto, nenhum reforço foi anunciado e o Vovô vem de cinco derrotas em seis jogos na Série A. Com o momento turbulento, Haroldo e Lucas vão dar entrevista coletiva nesta quinta-feira (24), às 14h30, em Porangabuçu.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto