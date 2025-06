João Paulo detalha mercado do Ceará: busca por volante, saídas, estrangeiros e renovações

A diretoria do Ceará está ativa no mercado e segue em busca de ajustes no elenco para a sequência da temporada de 2025. Assim, as próximas semanas serão de definições sobre saídas, reforços e até renovações. Em participação no Jogada 1º Tempo, nesta terça-feira (17), o presidente João Paulo explicou o cenário.

Saídas do elenco

João Paulo revelou um pedido para o departamento de futebol do Ceará: liberar os atletas menos utilizados pelo técnico Léo Condé. O plano é abrir espaço na folha salarial para novas contratações. A lista contempla nomes como o meia paraguaio Jorge Recalde e o atacante argentino Alejandro Martínez.

"O que eu pedi para o departamento de futebol foi que a gente precisa limpar, tirar alguns jogadores que nós não estamos usando para também, obviamente, limpar financeiramente e trazer outros jogadores que venham. Então é primeiro tirar esses atletas que não estão jogando para não ficar também com um elenco também inchado e o treinador ter lá uns 35 ou 36 atletas em campo treinando. Isso é algo até ruim para ele fazer essa gestão (do elenco)”, afirmou o dirigente alvinegro.

Goleiros : Fernando Miguel, Bruno Ferreira, Keiller e Richard

: Fernando Miguel, Bruno Ferreira, Keiller e Richard Zagueiros : Marllon, Willian Machado, Ramon Menezes, Éder, Marcos Victor, Luiz Otávio e Gabriel Lacerda.

: Marllon, Willian Machado, Ramon Menezes, Éder, Marcos Victor, Luiz Otávio e Gabriel Lacerda. Laterais-esquerdos : Matheus Bahia e Nícolas.

: Matheus Bahia e Nícolas. Laterais-direitos : Fabiano e Rafael Ramos.

: Fabiano e Rafael Ramos. Volantes : Dieguinho, Fernando Sobral, Richardson, Lourenço e Lucas Lima.

: Dieguinho, Fernando Sobral, Richardson, Lourenço e Lucas Lima. Meias : Lucas Mugni, Matheus Araújo, Rômulo e Jorge Recalde.

: Lucas Mugni, Matheus Araújo, Rômulo e Jorge Recalde. Atacantes: Pedro Raul, Pedro Henrique, Galeano, Fernandinho, Guilherme, Aylon, Bruno Tubarão, João Victor e Alejandro Martínez.

Legenda: O meia paraguaio Jorge Recalde tem contrato com o Ceará até o fim de 2025 Foto: Davi Rocha / SVM

Prioridade do mercado: volante

Legenda: O volante Jair era um alvo do Ceará, mas escolheu permanecer no Vasco Foto: Daniel Ramalho / Vasco

Uma das prioridades no mercado é a posição de volante. Atualmente, o técnico Léo Condé utiliza Fernando Sobral e Dieguinho como titulares, mas o clube deseja uma outra opção de maior nível para o setor. João Paulo admitiu interesse em Jair, do Vasco, e descartou Charles, do Corinthians.

“A posição de volante é prioritária. Sobre o Jair, realmente, foi um jogador que nós fizemos um contato, tivemos realmente interesse de trazê-lo. Infelizmente, ele resolveu ficar no Vasco. É um jogador que tem uma realidade financeira que hoje é acima da nossa realidade, mas é um jogador que caberia o investimento porque eu julgo ser um um jogador de muita qualidade, mas acabou ficando no Vasco. Hoje, essa é uma posição que a gente busca e monitora muito sim”, explicou.

Legenda: Charles foi campeão da Copa do Nordeste pelo Ceará em 2020 Foto: Felipe Santos / Ceará

"Sobre o Charles, não procede, não tem nada, e acho difícil o Corinthians liberar um jogador que está dentro do planejamento deles. Acho que mesmo se tentar, o Corinthians nem libera”, disse.

Busca por um novo camisa 9

Legenda: Guilherme se destacou no Sub-20 e ganhou espaço no profissional do Ceará Foto: Gabriel Silva / Ceará

Diferente da procura por um volante, a posição de centroavante tem uma análise diferente. O clube tem Pedro Raul como titular e tinha Lelê como reserva imediato, mas o jogador rescindiu o empréstimo junto ao Vovô para ser negociado pelo Fluminense para o futebol japonês. Deste modo, essa é uma posição em aberto. João Paulo ressaltou que aposta em Guilherme para a sequência do ano e acredita que, um novo nome no momento, pode tirar esse espaço do jovem - tudo é avaliado. Além do atleta de 20 anos, Aylon também ocupa a posição. Logo, o movimento está sob análise.

“Tem que ser muito assertivo no mercado, eu não posso errar, não posso trazer jogador por trazer. E também não posso tirar o espaço de ninguém. Vou dar um exemplo: eu tenho um jogador, um atacante que eu vejo que é uma grande promessa dentro do Ceará que é o Guilherme. Hoje é o reserva imediato do Pedro Raul e vamos ter jogos em que o Pedro Raul não vai jogar, então eu tenho que trazer mesmo um centroavante? Esse é um questionamento. Eu tenho que trazer, mas só se for um jogador que venha somar porque trazer por trazer eu vou tirar o espaço do Guilherme, que de repente pode ser um jogador que vai ter mais minutagem agora, que vai ser um um grande destaque, como foi o Artur Cabral. Eu lembro bem que ele surgiu assim. Na época era o Rafael Costa, e o Élton e o Arthur, então o Rafael machucou, e a gente não trouxe ninguém naquela época. O Artur Cabral recebeu uma oportunidade, virou reserva imediato e hoje, olha onde é que o Artur Cabral está. Então temos que analisar todos esses aspectos antes de decidir sobre trazer mais um jogador”, comentou.

Renovação de titulares

Legenda: O meia argentino Lucas Mugni é um dos destaques do elenco do Ceará Foto: Davi Rocha / SVM

O período também é importante para garantir manutenções do elenco. Com a proximidade da janela, João Paulo revelou que o Ceará teve jogadores procurados no mercado. O meia Lucas Mugni foi especulado no Rosário Central, da Argentina, mas o Vovô deseja a renovação. Já o atacante Pedro Henrique se tornou alvo do Athletico-PR.

“É importante não perder ninguém que vem jogando, pois já tem jogador que foi sondado, recebeu proposta, e a gente tem que buscar segurar esses jogadores, então eu sei do trabalho que tem de ser feito agora para segurar todo mundo e manter a equipe motivada até o final do ano”, concluiu.

Foco é o mercado nacional

As contratações devem partir do mercado nacional. João Paulo explicou que o Vovô segue avaliando diversos mercados e não tem nenhuma objeção com estrangeiros, mas deve focar mais na busca dentro do país para essa última janela de transferências, que será aberta no dia 10 de julho.

"Não tenho nenhum problema com o jogador estrangeiro. Acho que é natural que, às vezes, o jogador não se adapta ao clube por não ser brasileiro, então às vezes é normal que o jogador não se adapta, não consegue ter uma fase boa. Só que o Recalde, eu acho que ano passado nos ajudou, infelizmente esse ano ele teve pouca oportunidade. Já o Martínez, acho teve sim dificuldade de se adaptar. Hoje, o que nós estamos analisando mais são jogadores que estão no Brasil. Isso não impede, se tiver dificuldade, de encontrar a peça fora. Eu acho que o importante é a gente achar a peça que a gente julgue que vai nos ajudar, seja um jogador brasileiro ou um estrangeiro”, afirmou.