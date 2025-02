Ceará tem interesse na contratação de Charles, do Corinthians

O Ceará tem interesse em contratar o volante Charles, do Corinthians, que defendeu o Vovô nas temporadas 2020 e 2021. O Diário do Nordeste apurou que o Ceará fez um contato com o staff do atleta, consultando as condições para uma negociação.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, apesar da consulta do Ceará ao staff do jogador, as negociações com o Corinthians ainda não avançaram. Charles tem contrato com a equipe paulista até o dia 31 de dezembro de 2028.

A posição de volante é uma das prioridades do Ceará na janela de transferências, principalmente após a contratação de Baralhas não ser concretizada. O volante, que chegou a treinar em Porangabuçu, acabou não permanecendo no clube após desacordo com o Atlético-GO.

Legenda: Charles durante Clássico-Rei com a camisa do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Aos 28 anos, Charles chegou ao Corinthians na temporada 2024. Ao todo, com a camisa do Timão, ele soma 32 partidas, sendo oito na atual temporada, cinco delas como titular. Ele é considerado um jogador importante para o técnico Ramón Díaz.

Charles defendeu o Ceará entre as temporadas 2020 e 2021, quando somou 76 jogos com a camisa alvinegra, com três gols marcados e três assistências. Ele deixou o Vovô para assinar com o Midtjylland, da Dinamarca.