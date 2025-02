Divisão do salário de Pedro Raul faz com que contratação do Ceará seja um negócio ainda melhor; veja valores

Sabendo que o Ceará não iria cometer loucuras, eu já via o empréstimo de Pedro Raul como uma boa contratação. E o formato torna o negócio ainda mais interessante porque o Vovô irá arcar apenas com parte dos salários do centroavante.

A divisão ficou praticamente meio a meio. O Ceará irá pagar salário mensal de R$ 380 mil, enquanto o Corinthians manterá pagamentos de cerca de R$ 330 mil. E isso é um baita acerto do Ceará. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Samir Carvalho, do UOL, e confirmada pela Coluna.

No mercado inflacionado de hoje, acertar com um 'camisa 9' de 28 anos, que tem bagagem na Primeira Divisão, que foi vice-artilheiro do Brasileirão de 2022 (marcando 19 gols) e que tem ainda a vontade de mostrar protagonismo performando numa Série A, é algo muito difícil.

Agora é ele corresponder em campo. Jogador caro é o que não se paga.

Com tudo já acertado, Pedro Raul desembarca neste domingo (23) aqui na capital cearense para se apresentar ao Ceará.

Como já vinha treinando e apto para jogar, deve estar disponível já para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense, no fim de semana seguinte.