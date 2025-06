Presidente do Ceará fala ao vivo sobre contratações, reforços e saídas; acompanhe

João Paulo Silva, presidente do Ceará, participa ao vivo do programa Jogada 1º Tempo desta terça-feira (17), a partir das 11h. O mandatário alvinegro fala sobre o mercado da bola do Vovô, com contratações e saídas, além de outros assuntos do clube.

O Jogada 1º Tempo é transmitido na rádio, pela Verdinha FM 92.5, na televisão, pela TV Diário, canal 22, e na internet, no canal do Jogada no YouTube (@jogadasvm). João Paulo participará desde o início do programa, que conta com apresentação de Denise Santiago.

ACOMPANHE AO VIVO