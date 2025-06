Ceará tem interesse em renovar com Lucas Mugni, afirma presidente do Clube

João Paulo Silva, presidente do Ceará, participou ao vivo do programa Jogada 1º Tempo desta terça-feira (17), e revelou os planos do Vovô com alguns atletas do elenco. Com a pausa dos campeonatos em razão da realização da Copa do Mundo de Clubes, o dirigente falou sobre diversos assuntos do Alvinegro, entre eles sobre uma possível renovação de Lucas Mugni, um dos destaques do time no ano, que tem seu contrato acabando no fim de 2025.

É um desejo nosso chamá-lo para conversar para uma possível renovação. Eu acho que ele tá num momento bom, tá numa fase boa. Ainda não sentamos para falar com o agente e nem com ele para falar sobre isso, mas é uma ideia nossa, ainda mais pelo bom momento dele. João Paulo Silva Presidente do Ceará

Lucas Mugni, desde o início do ano, já vem sendo cobiçado por outras equipes. Quando perguntado sobre uma possível proposta do Córdoba, time argentino que disputou a Libertadores nesta temporada, o mandatário foi direto. “Sobre essa proposta do Córdoba foi o agente dele que mencionou não chegou nada oficial então por isso que eu não gosto nem de falar”

O meia de 33 anos disputou 26 jogos até o momento no ano, tendo marcado três gols e dado oito assistências. Mais que os excelentes números que devem representar a melhor temporada da carreira do argentino, Mugni é peça-chave no esquema de Condé. Tendo chegado no Ceará no início de 2024, o canhoto conquistou o bicampeonato estadual, o acesso e o carinho do torcedor alvinegro.

“O Mugni é um jogador muito interessante que nos ajudou muito ano passado e acho que esse ano ele tá muito melhor do que ano passado. tem características muito boas e nos ajuda muito. É um jogador muito experiente, muito (bom) de grupo, é um camisa 10 de fato.”, finalizou o presidente do Vovô.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto