Condé diz que Ceará sentiu gols do Mirassol, mas defende superioridade do Vovô na partida

A derrota do Ceará por 2 a 0 para o Mirassol foi construída pelo time do interior paulista com 21 minutos de jogo. Na coletiva que concedeu após o jogo, o técnico Léo Condé admitiu que a equipe alvinegra sentiu os dois gols e acredita que isso gerou precipitação nos jogadores, culminando em erros nas tentativas de criação ofensiva.

Realmente a gente não esperava sofrer dois gols, principalmente da forma que foi, mexeu mesmo (com o time). A gente se precipitou em alguns lances que tivemos, se a gente tivesse um pouquinho mais de clareza ali no final do primeiro tempo, poderíamos ter diminuído o placar Léo Condé Técnico do Ceará

O comandante do Vovô afirmou que no vestiário, durante o intervalo, "o grande desafio foi no sentido de acalmar e posicionar a equipe", com o intuito de pressionar o Mirassol, mas mantendo a tranquilidade. O Ceará parou, no entanto, no bom funcionamento defensivo do técnico Rafael Guanaes.

"Mas a equipe deles também teve mérito, né? Se defendeu muito bem, mas a gente conseguiu criar algumas boas situações, mas no final do jogo aí; é normal; vem o desgaste, você acaba mexendo muito na equipe e aí o jogo ficou a feição deles", disse Condé.

Apesar da ineficiência no ataque, Condé defendeu que o Ceará teve domínio sobre o Mirassol na partida. "Acho que no jogo como um todo a gente foi superior, mas se não fizer o gol, não adianta", afirmou.

O técnico do Vovô destacou ainda que os gols do time paulista saíram em erros do Ceará, em lances que Condé frisou que poderiam ter sido evitados. "O Mirassol foi duas vezes à nossa meta e fez o gol. A gente cometeu dois erros ali, dois gols, digamos assim, evitáveis", disse.