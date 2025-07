Por que o Ceará ainda não contratou na janela? Veja posição do clube

A diretoria do Ceará não anunciou nenhum reforço na atual janela de transferências, que se encerra no dia 2 de setembro. Os recentes resultados, inclusive, aumentaram a pressão por contratações e também a cobrança de parte da torcida. Assim, o Diário do Nordeste: por que ainda não contratou?

No momento, os alvos são: um centroavante (para repor a saída de Lelê), um ponta (com chance de virar até dois jogadores, visto que o argentino Alejandro Martínez está saindo para o Cuiabá) e um volante (que é a última prioridade na escala das movimentações).

O raio-x de necessidades é do departamento de futebol alvinegro. Havia uma expectativa da oficialização da contratação do atacante Fabinho, que seria comprado junto ao América-MG, mas o atleta precisou de uma cirurgia após uma lesão ligamentar no tornozelo direito, o que cancelou o acordo.

Com 25 anos, disputou 18 jogos na atual temporada, com quatro gols e quatro assistências. No entendimento interno, tinha potencial para elevar o nível dos pontas do elenco atual, que tem Pedro Henrique e Galeano como titulares do treinador Léo Condé, enquanto Fernandinho é o 1º reserva.

Legenda: O atacante Fabinho, do América-MG, era um dos principais alvos do Ceará na janela de transferência Foto: Mourão Panda / América-MG

Por isso, na avaliação interna, a demora existe por conta do nível de jogador buscado pelo Ceará. Apesar das críticas pela demora, o discurso é de que “não dá pra contratar qualquer atleta, precisa ser alguém que efetivamente agregue, e isso não é algo simples com baixos recursos”.

Logo, o orçamento reduzido e o perfil de nome buscado, de prateleira mais alta, são entraves, visto que os alvos, por vezes, preferem atuar no exterior. Assim, apesar de anunciar nenhum nome, a preocupação por reforços também existe no departamento de futebol, que segue nessa procura.

No fim, o case de Pedro Raul é o caminho atual. Mais paciência, convencimento e negociações longas para encontrar exatamente o tipo de atleta que se encaixa no time atual. O contraponto é a espera, com a equipe precisando ser encorpada já projetando o 2º turno da Série A do Brasileiro.

A folha salarial atual é próxima de R$ 6 milhões, com a abertura para chegar em R$ 7 milhões com os reforços. O clube também entende que pode fazer esforço para a compra de direitos econômicos, como seria com Fabinho. Apesar disso, a única forma de sanar qualquer dúvida e com anúncios.

Elenco do Ceará em 2025

Goleiros : Bruno Ferreira, Fernando Miguel, Richard e Keiler.

: Bruno Ferreira, Fernando Miguel, Richard e Keiler. Laterais-direitos : Fabiano e Rafael Ramos.

: Fabiano e Rafael Ramos. Zagueiros : Marllon, Willian Machado, Éder, Marcos Victor, Gabriel Lacerda e Luiz Otávio.

: Marllon, Willian Machado, Éder, Marcos Victor, Gabriel Lacerda e Luiz Otávio. Laterais-esquerdos : Matheus Bahia e Nícolas.

: Matheus Bahia e Nícolas. Volantes : Dieguinho, Fernando Sobral, Lourenço, Richardson e Lucas Lima.

: Dieguinho, Fernando Sobral, Lourenço, Richardson e Lucas Lima. Meias : Lucas Mugni, Matheus Araújo e Rômulo.

: Lucas Mugni, Matheus Araújo e Rômulo. Atacantes: Pedro Raul, Pedro Henrique, Galeano, Fernandinho, Aylon, Bruno Tubarão e Guilherme.