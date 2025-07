Ceará liga alerta na Série A e tem sequência muito difícil até o fim do 1º turno; veja jogos

O Ceará atravessa um momento de estagnação na Série A de 2025. Das últimas cinco partidas, o Vovô perdeu quatro (Internacional, Corinthians, Botafogo e Atlético-MG) e venceu apenas uma (Fortaleza). Deste modo, deixou o G-10 da tabela e aparece, no momento, em 11º, com 18 pontos.

O cenário atual liga o alerta. A campanha até o momento é positivo, com valências importantes como a 5ª melhor defesa da elite nacional, mas a equipe apresenta sinais de maior limitação técnica no elenco, o que aumenta a cobrança por reforços, e precisa se recuperar na pontuação.

O principal objetivo é a permanência na elite nacional, com o sonho da diretoria alvinegra de atingir a melhor colocação da história do clube na 1ª divisão, que seria com a presença entre os 10 primeiros. Por isso, a “gordura” do começo é um alento, mas ficar muito tempo sem pontuar aumenta o risco.

Legenda: O Ceará está na 11ª posição na tabela da Série A de 2025, com 18 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Isso porque a sequência de jogos até o fim do 1º turno é muito complicada. Além da partida atrasada com o Fluminense (F), devido ao Mundial de Clubes, os comandados de Léo Condé ainda vão enfrentar Mirassol (C), Cruzeiro (F), Flamengo (C) e Palmeiras (F). Logo, o time tem pela frente três integrantes do atual G-4 do Brasileirão.

A distância para a zona de rebaixamento ainda é segura, de quatro pontos, mas a reação precisa existir nesta quarta-feira (23), às 19h, na Arena Castelão, contra o Mirassol. O embate ganha um peso maior, que pode acentuar ou aliviar a pressão em Porangabuçu.

Jogos do Ceará até o fim do 1º turno da Série A de 2025