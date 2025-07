Ceará x Corinthians: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Embalado depois de vencer o Clássico-Rei, o Ceará já vira a chave para encarar o Corinthians, nesta quarta (16), às 19h30, pela 14ª rodada do Brasileirão Série A. O confronto marca o retorno do Vozão como mandante depois da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Os dois times chegam com desfalques no setor ofensivo para o duelo que acontece na Arena Castelão, na capital cearense.

O Vozão chega para o duelo depois de vencer o Fortaleza por 1 a 0, com gol de Galeano, no último final de semana. O triunfo fez o Ceará chegar aos 18 pontos e pular para 9ª posição, mesmo com um jogo a menos no Brasileirão. O time de Porangabuçu teve apenas dois dias de preparação para o duelo da 14ª rodada.

Já o Timão perdeu para o Red Bull Bragantino por 2 a 1, dentro de casa, e o técnico Dorival Júnior tem seu trabalho questionado. A derrota fez o Corinthians cair uma posição e ficar na 11ª colocação, com dois pontos a menos que o Ceará na tabela. Em 13 jogos na competição, o time corintiano perdeu cinco vezes, venceu quatro duelos e empatou em outros quatros compromissos.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a rádio Verdinha FM 92.5 farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida, com imagem, pelo Amazon Prime.

VOZÃO PREPARADO

Depois de vencer o Fortaleza, o Vozão quer continuar no caminho das vitórias no Brasileirão. Para o duelo desta noite, Léo Condé tem duas baixas por suspensão no ataque: Pedro Henrique e Pedro Raul. O artilheiro do time na temporada com 12 gols já não poderia enfrentar o Timão por força de contrato, já que veio por empréstimo do time paulista para o Ceará.

Com isso, Fernandinho deve ocupar a vaga na ponta-esquerda, enquanto Aylon pode ser utilizado como centroavante na partida. Além deles, Condé tem as opções de Bruno Tubarão, Guilherme e até mesmo Matheus Araújo pode ser colocado na extremidade, com as ausências dos dois titulares.

Fora as mexidas no ataque, o Vovô deve repetir a mesma escalação que enfrentou o Fortaleza. O time alvinegro teve apenas duas atividades para poder montar a estratégia com foco no Corinthians.

Autor do gol da vitória no Clássico-Rei, Galeano é o vice-artilheiro do time no ano com sete bolas na rede. Quando o recorte é pela Série A, o atacante paraguaio e o zagueiro Marllon têm dois gols cada, seguidos por Lucas Mugni, Aylon, Pedro Henrique e Matheus Araújo. A liderança neste quesito é do camisa 9 Pedro Raul, que tem seis tentos marcados.

Diante do alvinegro paulista, o Ceará defende um trunfo: jogos na capital cearense. A equipe de Porangabuçu atuou em 22 jogos no ano no PV ou Arena Castelão somando 16 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, um retrospecto de 79% de aproveitamento.

ALVINEGRO DO PARQUE SÃO JORGE

O Corinthians vem numa sequência de cinco partidas sem vitória na temporada, com duas derrotas e três empates. O último resultado negativo foi na Neo Química Arena, quando esbarrou na boa atuação do goleiro Lucão, e perdeu por 2 a 1, pela última rodada.

Para enfrentar o Ceará, o Corinthians não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique e os atacantes Memphis Depay, Romero e Yuri Alberto. O camisa 9 segue tratamento no departamento médico, enquanto os atacantes holandês e paraguaio cumprem suspensão automática. Já o defensor será poupado do confronto.

Apesar das baixas, o Timão tem os retornos do zagueiro André Ramalho e do meio-campista Breno Bidon, que cumpriram suspensão contra o Massa Bruta. O primeiro deve formar dupla com Cacá, já no meio-campo, o time não deve ter mudanças drásticas.

No banco de reservas, o Corinthians é comandado pelo "velho conhecido" da torcida do Ceará, Dorival Júnior, que chegou ao final de abril no clube paulista depois de sair da Seleção Brasileira. O treinador chega para o duelo pressionado por resultados positivos, já que tem 12 jogos, com 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Féliz Torres, Cacá e Matheus Bidu; Raniele (Maycon), José Martínez (Breno Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Talles Magno e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

CEARÁ X CORINTHIANS | FICHA TÉCNICA

Competição: 14ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Castelão

Data: 16/07/2025 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Assistente 2: Ricardo Junio de Souza (MG)

Quarto Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

AVAR: Daniel do Espírito Santo Parro (RJ)