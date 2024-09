O Elas no Esporte desta semana bate um papo com Ivana Santos, atleta de taekwondo. Aos 21 anos, a cearense conquistou medalha de ouro an 1ª Copa Pan-Americana Kukkiwon, realizada no Peru. Ela relembra o início complicado, quando vendia paçoquinha em ônibus para arrecadar dinheiro e pagar os gastos com o esporte.

