Eduardo de Deus garante vaga nas semis dos 100m com barreiras; Valdineia deixa final do salto

Domingo movimentado para o atletismo brasileiro, mas também marcado por problemas físicos. Enquanto Eduardo de Deus garantiu vaga nas semifinais do 100m com barreiras, Valdineia Martins tentou disputar as finais do salto em altura, mas sentiu dores novamente e precisou deixar a competição. As provas ocorreram no Stade de France.

Com tempo de 13s27, Eduardo conseguiu o terceiro lugar nas eliminatórias dos 100m com barreiras. Foi o 10º melhor tempo do dia. O resultado garantiu ao brasileiro vaga nas semifinais, que serão disputadas na quarta-feira. Já Rafael Pereira, que também disputou a prova, conseguiu a melhor marca da carreira com 13s47. Ele vai disputar a repescagem um dia antes, na terça.

Valdileia Martins sentiu dor durante a corrida para o salto na primeira tentativa da final. A atleta teve uma entorse na fase classificatória, tentou se recuperar, mas não conseguiu e deixou a prova.

á Ana Carolina Azevedo e Lorrane Martins representaram o Brasil nos 200m. Elas registraram tempos de 23s37 e 23s68, respectivamente. Lorrane sentiu dores numa lesão e decidiu não competir na repescagem. Carolina, que também sentiu desconforto, tem expectativa de disputar vaga ainda na segunda-feira, quando ocorre a prova.

Tatiane Raquel fez o melhor tempo dela na temporada, 9min33s36 nos 3.000m com obstáculos, mas ficou em 10º na fase eliminatória e não avançou para a final.

Nos 400m com barreiras, Chayenne da Silva também vai disputar a repescagem. Ela terminou a fase eliminatória com tempo de 56s52.

Lucas Marcelino, no salto em distância, queimou as três tentativas e não conseguiu registrar nenhuma marca na fase eliminatória da disputa. Assim, ele deixou os Jogos Olímpicos.