Dunga sofre acidente de carro no Paraná

O ex-jogador Dunga sofreu um acidente de trânsito na tarde deste sábado (13), em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele e a esposa, Evanir, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital Angelina Caron para atendimento, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente ocorreu na BR-116, aproximadamente 12h30min (horário de Brasília). De acordo com a PRF, o capitão do tetracampeonato da Seleção Brasileira perdeu o controle do carro que estava dirigindo, que saiu da pista e capotou.

A PRF informou ainda que realizou o teste do bafômetro nas vítimas, e o resultado foi negativo. O veículo, porém, ficou totalmente destruído.

Legenda: Carro que Dunga dirigia ficou completamente destruído Foto: Polícia Rodoviária Federal

Dunga tem 60 anos e, como jogador, já defendeu clubes com Internacional, Corinthians, Santos, Vasco, Fiorentina-ITA, Pescara-ITA e Stuttgart-ALE. Ele era capitão e foi um dos grandes nomes da conquista da Copa do Mundo de 1994.

Como treinador, já comandou Internacional e acumula duas passagens pela Seleção Brasileira, e inclusive comandou o Brasil no Mundial de 2010. Ele é natural de Ijuí, no Rio Grande do Sul.