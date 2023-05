Dorival Júnior valoriza empate do São Paulo com o Fortaleza: 'adversário dificílimo'

Fortaleza e São Paulo ficaram no empate sem gols nesta quinta-feira (11), pelo Brasileirão. Dorival Júnior, técnico da equipe paulista, elogiou as defesas das equipes e valorizou o ponto conquistado diante do Tricolor do Pici, na Arena Castelão.

“Não conseguimos dar a velocidade que gostaríamos. Em alguns momentos, carregamos muito a bola. (...) Algumas oportunidades foram bem interessantes, em outros momentos não. Erramos o movimento final. De modo geral, a equipe teve bom comportamento. Enfrentou um adversário dificílimo, que tem já um conjunto e uma organização muito interessante. Acho que hoje as defesas prevaleceram sobre os ataques muito mais pela postura que adotaram, pela forte marcação que exerceram, do que propriamente pelos ataques não buscarem o gol. O contrário. Tanto uma quanto a outra equipe, buscaram o gol. Acredito que as duas defesas estavam bem postadas e foram felizes”, destacou o treinador do São Paulo.

Com o resultado, o time paulista caiu para o 7º lugar da tabela e está com oito pontos. Na Arena Castelão, a equipe cearense está invicta no Brasileirão. Apesar do duelo difícil, Dorival ressalta a entrega das equipes em campo e pontua solidez do Fortaleza.

“Não foi um jogo tecnicamente brilhante tanto de um lado quanto do outro, porém muito disputado. As duas equipes criaram oportunidades, buscaram o gol a todo momento. Foi um jogo limpo, nós não vimos pontapé... A exceção das jogadas das expulsões, mas não foram violentas ao extremo. Acho que estamos tentando encontrar um caminho. O Fortaleza já tem esse caminho consolidado há um bom tempo. Acredito que poucas equipes conseguirão roubar pontos do Fortaleza aqui dentro. Isso é muito importante para uma equipe que está vivenciando um momento ainda com certa instabilidade, porém adquirindo uma segurança um pouco maior. É esse o nosso trabalho, é o que estamos buscando. O ponto aqui tem que ser muito valorizado. As dificuldades de se jogar aqui são reais”, disse Dorival Júnior.

O São Paulo volta a campo para o clássico diante do Corinthians, neste domingo (14), às 16h (de Brasília). No mesmo dia e hora, o Fortaleza encara o Grêmio pelo Brasileirão.