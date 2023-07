Dois suspeitos de agredir Luan estiveram presos na Bolívia em jogo do Corinthians há 10 anos

Danilo Silva de Oliveira e Reginaldo Coelho são dois dos sete suspeitos de terem agredido o jogador do Corinthians, Luan, em um motel na última terça-feira, (4). Os dois já possuem passagem pela polícia, foram presos em Oruro, na Bolívia, em decorrência da morte de um jovem de 14 que foi atingido por um sinalizador, lançado de dentro da torcida do Timão em um jogo da Libertadores em 2013.

Danilo ficou preso até junho de 2013 na Penitenciária de San Pedro, em Oruro, e foi liberado pela polícia por falta de provas. Reginaldo foi liberado apenas um mês depois do ocorrido, juntamente com outros quatro torcedores que supostamente também estariam envolvidos.

A polícia conseguiu identificar os suspeitos através de uma foto publicada por eles mesmos nas redes sociais, onde os sete estão em uma lanchonete, com as mesmas roupas que usaram na agressão contra Luan.

Legenda: Suspeitos de agredir Luan, jogador do Corinthians Foto: Reprodução/Redes sociais

ANDAMENTO DO CASO

Na quarta-feira, (5), foi instaurado, pela Polícia Civil, um inquérito para que fosse apurado todas as agressões e ameaças sofridas por Luan, após um de seus amigos afirmar em depoimento que um dos agressores estava armado. O jogador não prestou queixa e, segundo seus advogados, Luan não irá fazer isso.

Segundo as testemunhas, sete homens agrediram e ameaçaram Luan. Quando o jogador saiu do quarto para procurar ajuda, outros torcedores estariam no local e esses o ofenderam e ameaçaram, mas não o agrediram.

O único pronunciamento feito por Luan até o momento, foi um storie publicado em sua conta do Instagram exibindo seu calção ensanguentado acompanhado da frase "Não é só futebol..."

LUAN FICA NO CORINTHIANS?

Luan está afastado do Corinthians desde o início do ano e não faz mais parte dos planos do Timão para a temporada. Porém, o contrato do jogador com o clube paulista vale até o final de 2023 e a permanência do atacante no time comandado por Vanderlei Luxemburgo é incerta.

Com a possibilidade de sair do Corinthians, Grêmio e o Sport possuem interesse na contratação do jogador. O técnico Renato Portaluppi, campeão da Libertadores em 2017 com Luan, saiu em defesa do jogador em uma coletiva de imprensa.

"Comigo aqui, ele fazia algumas coisas que está fazendo em São Paulo. Mas era o primeiro a chegar no treino, um dos últimos a ir embora e rendia no campo. Comigo o Luan rendeu e rendeu muito. Após o jogo contra o Bahia, eu conversei com o Guerra no vestiário e troquei algumas ideias de trazer o Luan de volta. Vamos deixar passar esses dois jogos (contra Botafogo e Bahia) para ver. O jogador, que fez o que fez com a gente aqui, não desaprende a jogar. Às vezes, você precisa dar um carinho, ser um pai, ser um amigo, ser um irmão. Ser um bom gestor para ter o jogador dentro do campo", disse o treinador.