Diretoria e cerca de 200 conselheiros se reúnem para definir dispensas e contratações no Ceará

Leia Também

Alvo

A diretoria do Ceará tem sido alvo de protestos da torcida alvinegra, como nos últimos jogos com cânticos, e diante do Tombense, na quarta-feira pela Copa do Brasil, com faixas criticando o presidente do clube e conselho deliberativo.

Momento

O Ceará vive momento de oscilação na temporada. O clube tem 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, mas não iniciou bem a Série A: em 4 rodadas, o Vovô só venceu na estreia diante do Palmeiras fora de casa, perdendo os três jogos seguintes: Botafogo (casa), Bragantino (casa) e Athletico/PR (fora), ocupando a zona de rebaixamento com 3 pontos.

No sábado (14), o Vozão enfrenta o Flamengo no Castelão, às 16h30 pela 6ª rodada.

Janela

Vale lembrar que a janela de transferências está fechada desde 12 de abril. A próxima janela abre em 18 de julho e fecha em 15 de agosto.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte