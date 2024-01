Destaque do Ceará na Copinha, Caio Rafael analisa campanha e classificação antecipada para 2ª fase

O Ceará vem fazendo uma excelente campanha dentro da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O Vozão vem de duas vitórias consecutivas: 1 a 0 sobre o Rondoniense e 4 a 2 sobre o Gama-DF. Nesta última partida, o meia-atacante Caio Rafael foi o responsável por abrir o placar e iniciar a construção de mais um resultado positivo. O atleta analisou a campanha alvinegra dentro da competição e ressaltou a felicidade pelo bom momento do time.

Caio Rafael Atacante do Ceará "Muito feliz pelo gol e ainda mais pela classificação. A gente sabia que o Gama tinha um bom time, assim como o Rondoniense, que venderam caro. Acho que a nossa equipe fez duas grandes partidas, comandando o ritmo do jogo. Todos os jogadores tiveram muito destaque nesses primeiros jogos, fazendo belos gols, e isso é importante para trazer confiança na sequência da competição", disse.

Em cobrança de falta, Caio Rafael abriu o placar no jogaço de hoje! ⚫⚪



🎥 Sportv#CearáSC #TimeCeará #GeraçãodeCraques pic.twitter.com/6l6mStYfIx — Ceará Sporting Club (@CearaSC) January 5, 2024

Com as duas vitórias nas duas primeiras rodadas, o Vozão já está classificado de forma antecipada para o mata-mata da competição. Para Caio Rafael, a tendência é que o grau de dificuldade do torneio aumente ainda mais na próxima fase.

Caio Rafael Atacante do Ceará "Sabemos que a próxima fase será muito difícil, independente do adversário. A Copinha tem grandes equipes e muito tradicionais com jogadores buscando oportunidades. A gente ainda tem o Lemense pela frente e vamos procurar vencer para ir com mais moral para a segunda fase", afirmou.

PRÓXIMO JOGO

O Alvinegro de Porangabuçu volta a campo nesta segunda-feira (8), às 18h, para enfrentar o Lemense-SP, pela última rodada da fase de grupos. O Vozão vai em busca da vitória para assegurar a primeira posição do grupo 8.

Veja também