Gama-DF x Ceará na Copinha: confira horário, onde assistir ao vivo e palpites

O Ceará entra em campo nesta sexta-feira (5), às 17h de Brasília, no Estádio Municipal Bruno Lazzarini, em Leme (SP), para enfrentar o Gama-DF na segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. As equipes fazem parte do 8.

Na primeira rodada, as duas equipes saíram vitoriosas de campo. O Vovô bateu o Rondoniense por 1 a 0, enquanto o Gama-DF venceu o Lemense-SP, time da casa, por 2 a 0. Com os resultados, o time do Distrito Federal lidera a chave em virtude do saldo de gols. Quem vencer a partida desta sexta (5) dá um grande passo rumo à classificação para a segunda fase.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV. O torcedor também pode acompanhar todas as emoções do duelo pelo Diário do Nordeste, que faz o Tempo Real da partida.

RELACIONADOS DO CEARÁ

Ceará: Cesar, Léo e Wellington; Yago, Jonathan, Vinícius Uchella e Boateng; Zé Neto, Kauã Lucas, Batata e Enzo; João, JV, Juan, Brian, Fabrício, Steve e Caio; Caio Rafael, Caio Machado, Leo Walraven e Melk; Kadu, Renan, Daniel, João Victor, Kauan Nóbrega, Pablo, Fernando e Kelvin. Técnico: Alison Henry.

GAMA-DF x CEARÁ | FICHA TÉCNICA

Competição: segunda rodada da fase de grupos da Copinha

Local: Estádio Municipal Bruno Lazzarini, em Leme (SP)

Data: 05/01/2024 (terça-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Vinícius Bettio