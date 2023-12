Ceará confirma lista de atletas inscritos para a Copinha 2024; veja relacionados

O Ceará confirmou todos os seus atletas inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024. Ao todo, 25 jogadores seguem em preparação no CT de Itaitinga e embarcam para São Paulo neste domingo (31). O Vozão estreia na Copinha no dia 2, contra o Rondoniense-RO, às 17h, no Estádio Municipal Bruno Lazzarini.

Na lista dos 25 inscritos, o técnico Alison Henry conta com atletas que nasceram em 2006 e 2007.

O Vovô está no Grupo 8 ao lado de Lemense-SP, Gama-DF e Rondoniense-RO.

VEJA A LISTA DE INSCRITOS: