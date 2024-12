Desistências na Orlando Cup afetam jogos do Fortaleza nos EUA; torcedores serão ressarcidos

A organização do torneio Orlando Cup, torneio que o Fortaleza participará nos Estados Unidos em janeiro, confirmou as desistências de Santos e Atlético Nacional e a necessidade de ajuste no calendário partidas da competição.

VEJA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA

Devido à desistência inesperada do Santos FC e do Atlético Nacional, o calendário de eventos da Orlando Cup precisará ser ajustado. As seguintes partidas foram canceladas:

- Santos FC vs Atletico Nacional - 11 de Janeiro, 2025

- Fortaleza vs Santos FC - 14 de Janeiro, 2025

- Atletico Nacional vs Fortaleza - 19 de Janeiro, 2025

Informamos que os torcedores que adquiriram ingressos para os três jogos previamente anunciados terão o reembolso processado diretamente pela plataforma Ticketmaster.

Mesmo diante dessa mudança, reafirmamos nosso compromisso em oferecer um evento de alto nível. Um novo calendário de jogos será divulgado em breve.

Agradecemos pela compreensão e reiteramos nosso compromisso em proporcionar uma experiência excepcional para atletas, clubes e torcedores no Orlando Cup - Pro Series.