Derrota do Fortaleza é marcada por briga nas arquibancadas e maior público pagante do Castelão

A partida entre Fortaleza x Botafogo registrou o maior público da Arena Castelão na Série A de 2022. Ao todo, 54.505 espectadores estavam presentes no jogo deste domingo (4), pela 25ª rodada.

A renda bruta foi R$ 1.065.090,00, com o mando de campo tricolor. Em campo, o time cearense foi superado pelo adversário por 3 a 1 com gols de Eduardo, duas vezes, e Marçal - Moisés marcou para o Leão.

Antes, o recorde era da partida entre Ceará x Flamengo, pelo Brasileirão, no dia 14 de maio. Na ocasião, 52.003 torcedores estiveram no Gigante da Boa Vista e assistiram ao empate em 2 a 2.

Para além da elite nacional, o recorde do futebol cearense na atual temporada foi registrado na final da Copa do Nordeste. Ao todo, Fortaleza x Sport, que culminou com o título tricolor, teve 60.383.

Mosaico e brigas

Antes da bola rolar, a torcida fez uma grande festa na arquibancada, com um mosaico em 3D em homenagem ao lateral-direito e ídolo Tinga. A frase “Guerreiro Tricolor” também foi montada.

Legenda: A torcida do Fortaleza montou um mosaico na Arena Castelão Foto: Matheus Amorim / Fortaleza

O ambiente de festa tomou conta do estádio, com o recorde de público na Série A. No entanto, cenas lamentáveis marcaram o intervalo da partida. Torcedores do Fortaleza entraram em conflito no local.

A situação foi interrompida e controlada com intervenção dos agentes de segurança. Na súmula, o árbitro Ramon Abatti Abel (SC) não relatou o episódio de violência, mas indicou o arremesso de uma garrafa em direção aos atletas do Botafogo aos 19 minutos do 2º tempo por parte da torcida tricolor.

Segundo o juiz, o clube apresentou um Boletim de Ocorrência (B.O) com indicação do infrator. O documento também informa que um sinalizador foi aceso aos 35 do 2º tempo pela torcida mandante - um item não autorizado nos estádios - e posteriormente apagado com a “chegada do policiamento”.

