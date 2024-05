Pai de Machuca leva 60 argentinos para torcer com o Fortaleza

No Aquecimento Jogada desta quarta-feira (15), Denise Santiago, direto de Buenos Aires, entrevistou Evaristo Machuca, pai do jogador do Fortaleza. Ele confirmou que o atacante estará entre os titulares do jogo de daqui a pouco, contra o Boca Juniors. As equipes se enfrentam em jogo da Copa Sul-Americana. Ele acredita que a partida vai terminar empatada.

"É uma das partidas mais difíceis. Mas acredito que vamos classificar com um gol dele (Imanol Machuca).

Evaristo Machuca foi ao estádio para acompanhar o jogo de Imanoel com um grupo de 60 pessoas. Além disso, agradeceu o carinho que a torcida do Tricolor tem com o filho dele. Fortaleza e Boca Juniors se enfrentam daqui a pouco, a partir das 21 horas (de Brasília). Você pode acompanhar todos os detalhes da partida no tempo real do Diário do Nordeste.