Decisões no masculino e feminino da Taça das Favelas em Fortaleza acontecem neste sábado

Neste sábado (30), serão conhecidos os campeões da Taça das Favelas do Ceará nas categorias masculino e feminino. A decisão das duas categorias acontecerão à partir das 14 horas, na Areninha Campo do AEC, no bairro Passaré, em Fortaleza. A TV Verdes Mares vai transmitir ao vivo para todo o estado do Ceará.

A final feminina será entre Bela Vista e Santo Antônio de Sobral, enquanto a final do masculino, será entre Jardim União e Rosalina.

Ao longo desta edição, a competição contou com mais de 200 partidas disputadas e perto de 500 gols marcados, consolidando-se como um dos maiores movimentos esportivos e sociais do Estado.

Conheça os finalistas

Categoria Masculina

Bangu, do Jardim União

Legenda: Equipe do Jardim União, finalista da Taça das Favelas /CE Foto: Divulgação / Cufa

O Jardim União é representado pelo Projeto Social e Esportivo Bangu e o atual campeão da Taça das Favelas e treinado por Cristiano. Fundado em 1989, o Bangu realiza atividades esportivas com crianças e adolescente de segunda-feira a sexta-feira.

Mensalmente, o time do Jardim União distribui 30 cestas básicas para famílias carentes da região, além de fazer o acompanhamento da trajetória familiar delas por meio de visitas domiciliares e escolares. Dom Tita, da Rosalina Legenda: Equipe da Rosalina, finalista da Taça das Favelas Foto: Divulgação / Cufa A equipe da Rosalina é representada pelo Dom Tita, estreante na competição e treinado por Jardel. O projeto social funciona desde março de 2025, sendo responsável por promover o futebol na comunidade local e realizar a doação de equipamentos esportivos para as crianças que residem na Rosalina. Categoria Feminina As Minas de Ouro, da Bela Vista Legenda: Equipe As Minas de Ouro, da Bela Vista, finalista da Taça das Favelas /CE Foto: Divulgação / Cufa Defensoras do título da Taça das Favelas 2024, as atuais campeãs chegaram novamente às finais da edição 2025. As atletas do Bela Vista chegaram para esta edição do campeonato local com um elenco reformulado. Dessa vez, a comissão técnica, liderada pela técnica Gardênia, aposta na mescla de atletas já consolidadas com jogadoras em ascensão para conquistar o bicampeonato. Santo Antônio, de Sobral Legenda: Equipe de Santo Antônio de Sobral, finalista da Taça das Favelas / CE Foto: Divulgação / Cufa Santo Antônio de Sobral, equipe representante do interior do Ceará, irá viajar cerca de 250km para disputar a final da Taça das Favelas 2025. Vindas do futsal, as atletas apresentam um estilo de jogo rápido, sendo fundamentado em dribles curtos, velocidade e bom aproveitamento utilizando espaços curtos. Cibele é a treinadora.

Presença Ilustre

O ex-jogador Cafu, capitão da Seleção Brasileira pentacampeã mundial em 2002, estará presente. Além de prestigiar as partidas decisivas, Cafu receberá o título de Cidadão de Fortaleza, em reconhecimento à trajetória vitoriosa e ao trabalho social junto a jovens de comunidades em todo o país.

Sobre a Taça das Favelas



Campeonato Sub-17, a Taça das Favelas é organizada pela Central Única das Favelas – CUFA, com mais de 100 mil jovens participam da competição, que se inicia nas peneiras internas nas comunidades até a grande final.

A competição visa contribuir para a promoção da inclusão social através do esporte, influenciando positivamente a realidade de crianças e jovens brasileiros. Uma oportunidade de promover a integração das comunidades, a ressignificação do território e o fortalecimento da autoestima da juventude das favelas.

Participaram da Taça das Favelas deste ano, as comunidades situadas no Estado do Ceará das cidades e regiões próximas Fortaleza, Crateús, Sobral e Juazeiro, que estivesse em áreas nobres, periferias ou subúrbios.