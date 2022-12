De olho na Copa do Mundo, Marta define seu futuro no futebol feminino

A atacante brasileira Marta renovou seu contrato com o Orlando Pride, dos Estados Unidos, por mais dois anos. A jogadora chegou ao clube norte-americano em 2017 e nesta semana assinou um novo vínculo válido até 2024. Marta é o grande nome da Seleção Brasileira Feminina e já foi eleita seis vezes a melhor jogadora de futebol do mundo.

“Fiquei muito feliz durante meu tempo aqui em Orlando e estou animada para continuar como parte do Pride pelos próximos dois anos. O clube e a comunidade se tornaram minha família aqui nos Estados Unidos, então fico feliz em saber que continuarei fazendo parte disso”, comemorou a experiente atacante de 36 anos.

COPA DO MUNDO FEMININA

O futuro de Marta interessa bastante à Seleção Brasileira. Em julho a Amarelinha disputará a Copa do Mundo Feminina na Austrália e na Nova Zelândia e espera contar com a atacante. Marta está em processo de recuperação após sofrer uma lesão ligamentar no joelho e precisar passar por uma cirurgia. Ele não joga desde março.

A técnica Pia Sundhage e sua comissão técnica estão atentas à situação de Marta e de outras jogadoras, para definir as convocadas para a disputa da Copa do Mundo Feminina em 2023. O Brasil fará parte do Grupo F da competição, ao lado de França, Jamaica e mais uma seleção que virá da repescagem (Paraguai, Taiwan, Papua Nova Guiné ou Panamá).