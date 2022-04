Vida da jogadora Marta vai virar filme; saiba detalhes

A jogadora Marta Silva, maior artilheira da história da Seleção Brasileira, ganhará uma cinebiografia. A informação foi confirmada pela produtora Conspiração Filmes, no Instagram, na última terça-feira (19).

O filme terá direção de Andrucha Waddington, famoso pelo trabalho em filmes como “Eu, tu, eles” (2000) e “Chacrinha: O velho guerreiro” (2018). O longa terá ainda roteiro de Helen Beltrame e produção executiva de Ramona Bakker.

Ainda não há informações sobre a previsão de estreia.

O filme vai perpassar pela infância e adolescência da atleta, em Alagoas.

A produtora esteve na Flórida, nos Estados Unidos, onde começaram as gravações.

"Estamos oficialmente trabalhando em uma cinebiografia de Marta Silva. No mês passado, embarcamos para a Flórida e passamos alguns dias conversando e gravando depoimentos com Marta como parte da pesquisa para o filme. A cinebiografia será inspirada nas memórias de infância e adolescência da atleta no interior de Alagoas, bem antes de se tornar a maior estrela do futebol feminino", diz o post da Conspiração.

Atleta sofre lesão

Marta sofreu uma séria lesão no ligamento do joelho durante um jogo do Orlando Pride, no mês passado. A atacante atuava pelo time americano, em jogo da National Women's Soccer League (NWSL), quando precisou ser substituída aos 31 minutos após sentir dores.

Como a lesão é grave, a atleta de 36 anos pode ficar de fora da Copa América, competição que será realizada em julho, na Colômbia, e garante vaga na Copa do Mundo de 2023. Ela era uma das convocadas da técnica Pia Sundhage para os amistosos contra a Hungria e a Espanha, em abril.

Maior jogadora da história

Marta é colecionadora de recordes. Seis vezes escolhida como a melhor jogadora do mundo, a atacante é também a maior artilheira da Seleção Brasileira (entre times masculino e feminino). É também a jogadora que mais marcou numa Copa do Mundo de futebol feminino e a atleta que mais fez gols em Copas do Mundo (entre homens e mulheres).