De Lucca é apresentado no Ceará e detalha negociação: 'tive uma hora ou duas para decidir'

O volante do Ceará, Patrick de Lucca, foi apresentado na tarde desta terça-feira (23), através de uma coletiva de imprensa e falou sobre os bastidores da negociação com o clube, a versatilidade em campo e como está o preparo físico, tendo em vista que em dois anos, só entrou em campo em oito oportunidades.

Na coletiva estavam presentes os diretores Lucas Drubscky, Haroldo Martins e Ricardinho, que falaram sobre a nova contratação.

O diretor de Futebol, Haroldo Martins, falou sobre as dificuldades que o clube enfrentou para trazer o atleta. "Nessa janela a gente teve um espaço mínimo e emergencial para trabalhar. Foram pouco mais de 30 horas para conseguir efetivar a negociação e salvar um negócio que a gente tinha construído. Uns caíram e outros conseguimos retomar", disse.

De Lucca falou sobre como foram os bastidores da negociação. "Foi uma surpresa pra mim porque querendo ou não já estava no último dia de janela e eu estava cabisbaixo por não ter muitas oportunidades de jogar e quando chegou a procura do Ceará foi a maior felicidade que eu tive. Conversei com meus empresários e só tive uma hora ou duas para decidir."

Eu já enfrentei algumas vezes o Ceará, tive a oportunidade de jogar aqui e sempre tive bons jogos na cidade. O Ceará sempre foi um adversário muito difícil, inclusive com a força da torcida e agora eu quero sentir isso a meu favor. O que eu mais queria era uma oportunidade e o Ceará me deu e agora é tentar aproveitar da melhor maneira. De Lucca Jogador do Ceará

Haroldo comentou sobre as condições físicas do jogador, que entre 2023 e 2024 só entrou em campo oito vezes, por conta de um rompimento no ligamento cruzado do joelho esquerdo, quando defendia o Vasco.

“O Patrick tem uma baixa minutagem no último ano, quando defendia o Vasco após ter duas temporadas muito boas no Bahia. O jogador está clinicamente e fisicamente bem, fez pré-temporada regularmente, vinha jogando, os Departamentos Médicos vinham se conversando e está tudo ok quanto a isso” disse.

De Lucca também falou sobre sua forma física: “Estou pronto”.

“Estou pronto, estou apto. Foi uma pré-temporada muito longa e nesses três jogos que tive eu atuei em 90 minutos, 60, então isso não foi um problema e estou à disposição” comentou.

É uma honra chegar num clube que tem um ídolo com a história do Ricardinho. Fiquei muito feliz em ter sido recepcionado por ele e por todos. Sei do tamanho da responsabilidade de vestir a camisa 8 que foi dele, mas que também é do Vozão e tô feliz com a oportunidade. De Lucca Jogador do Ceará

O executivo de futebol, Lucas Drubscky, fez questão de falar sobre a importância do clube em ter um elenco cheio para a temporada de 2024: O ano é longo e a forma de se jogar do Ceará é uma maneira em que é usado muitos jogadores do meio de campo. A forma de se jogar do Ceará é muito intensa e vai haver uma rotatividade muito grande do elenco.