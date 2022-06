Daniel Alves não tem contrato renovado e deixa Barcelona: "mais de 8 anos dedicados ao clube"

O Barcelona oficializou a saída do lateral-direito Daniel Alves nesta quarta-feira (15). O atleta tinha contrato até 30 de junho e foi informado que não terá o vínculo renovado. Multicampeão pelo clube espanhol, sendo o atleta mais vitorioso da história do esporte, o brasileiro se despediu da equipe.

“Foram mais de 8 anos dedicados àquele clube, aquelas cores e àquela casa. Tentaram me demitir mas não conseguiram, você não imagina o quão resiliente eu sou. Muitos anos se passaram até que o futebol e a vida decidiram me dar essa oportunidade de voltar aqui para me despedir”, declarou.

Ao todo, o atleta somou 23 títulos no time culé. Com 39 anos, retornou em 2021 após uma grande passagem vitoriosa entre 2008 e 2015. No segundo momento, somou 17 jogos e marcou um gol.

Desejo de permanência

A imprensa da Espanha destacou que o defensor tinha interesse de permanecer no clube, mas a comissão técnica e a gestão avaliaram que outros nomes da posição tinham preferência no elenco.

Segundo o jornal “AS”, o técnico Xavi Hernández argumentou que a sequência no Barcelona poderia atrapalhar o projeto do lateral de participar de uma Copa do Mundo do Catar pelos baixos minutos.