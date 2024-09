Cuiabá tem retornos importantes contra o Fortaleza; veja provável escalação titular

Marllon, zagueiro do Cuiabá, está recuperado de uma lesão e deve voltar a ser titular da equipe na partida contra o Fortaleza, neste domingo (29), pela Série A do Brasileirão. De acordo com o ge, o jogador voltou a treinar normalmente após fibrose na coxa esquerda.

Outro jogador que retorna é o centroavante Isidro Pitta, que cumpriu suspensão na última partida do Cuiabá na Série A do Brasileirão. Ele também deve ser titular da equipe e formar o trio de ataque ao lado de Derik Lacerda e Clayson.

A provável escalação do Cuiabá para enfrentar o Fortaleza é: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Derik Lacerda, Clayson e Pitta.

Fortaleza e Cuiabá entram em campo no próximo domingo (29), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.