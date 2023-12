Crvena Zvezda x Manchester City: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Crvena Zvezda e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (13), em jogo válido pela última rodada da Liga dos Campeões. A partida acontece no Estádio Rajko Mitic, na Sérvia, às 14h45 (horário de Brasília). O time sérvio ocupa a quarta e última posição do Grupo H, com 1 ponto. Já o clube inglês, é o líder, com 15 pontos e já está garantido nas oitavas.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da HBO Max e TNT.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Estrela Vermelha: Omri Glazer; Nedeljkovic, Djiga, Dragovic, Srdjan Mijailovic, Rodic; In-Beom, Marko Stamenic, Mirko Ivanic; Krasso, Osman Bukari. Técnico: Barak Bakhar.

Manchester City: Stefan Ortega; Rico Lewis, John Stones, Manuel Akanji, Sergio Gomez; Kalvin Phillips, Kovacic; Bobb, Matheus Nunes, Jack Grealish; Julián Alvarez. Técnico: Pep Guardiola.