Clientes do Nubank relatam bug de cobranças e saques indevidos em aplicativo nesta sexta (8)

Clientes do Nubank estão relatando nas redes sociais problemas com o aplicativo do banco nesta sexta-feira (8). Segundos relatos, a plataforma está enviando cobranças duplicadas de compras antigas.

No Downdetector, site de monitoramento de serviços on-line, os relatos começaram no início da manhã e se intensificaram a partir das 7h.

Internautas apontaram na rede social X que o aplicativo enviou notificações com aprovação de compras realizadas em dias anteriores e que já tinham sido pagas anteriormente.

Um cliente chegou a publicar um print de uma conversa com um atendente do banco em que ele informa que a plataforma está passada por uma instabilidade. "Nosso time já está trabalhando na solução e por isso recomendamos que aguarde até a normalização", diz a mensagem.

No começo da tarde, o Nubank enviou nota em que informou que "o serviço de saque via débito já foi normalizado e que estamos trabalhando para o restabelecimento do saque via cartão de crédito o quanto antes".

Já sobre as cobranças, foi dito que "o Nubank não comenta casos específicos para preservar o sigilo bancário e esclarece que qualquer questão é solucionada diretamente com os clientes. Reiteramos que possuímos canais de comunicação disponíveis aos nossos clientes para esclarecimentos necessários".