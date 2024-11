Botafogo-SP tem um desfalque e dois retornos para duelo contra o Ceará na Série B

Próximo adversário do Ceará, o Botafogo-SP vem de uma sequência positiva. A equipe venceu Amazonas e Brusque nas últimas duas rodadas e quer seguir pontuando para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Caso vença o Alvinegro, a equipe pode garantir a permanência na Série B. Para o duelo, o técnico Márcio Zanardi terá pelo menos um desfalque e dois retornos.

O Pantera não terá o zagueiro Raphael, que recebeu o terceiro amarelo e está suspenso. No entanto, o grupo vai poder contar com dois retornos: o do atacante Emerson Negueba e o do meia-atacante Douglas Baggio. A dupla retorna após cumprir suspensão.

Zanardi ainda tem algumas dúvidas para o duelo contra o Vovô. Os laterais Jean Victor e Pedro Costa, e o goleiro João Carlos estão em transição e podem aparecer como opção. Já Leandro Maciel se recuperou de uma cirurgia no joelho e iniciou treinamento com bola.

O Botafogo-SP está em 14º na tabela com 42 pontos somados. Já o Ceará é o quinto, com 57. No primeiro confronto entre os times, o Alvinegro de Porangabuçu venceu por 4 a 1. As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira (12), em jogo da 37ª rodada da Série B. O duelo será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz.