Criticado pela torcida, Guilherme manda recado nas redes sociais: 'Nunca chutou uma bola'

Recuperado de uma concussão cerebral e titular na vitória contra o Cruzeiro, o atacante Guilherme, do Fortaleza, utilizou as redes sociais para desabafar com os seguidores após o jogo da última quarta-feira, (21). A mensagem escrita pelo jogador era direcionada para quem o apoia e para seus críticos. A publicação foi apagada minutos depois.

Legenda: Guilherme manda recado para 'haters' através de post nas redes sociais: 'Deus te abençoe, amado' Foto: Reprodução/Instagram Guilherme

"Tô só pela minha casa. Mais uma vitória histórica. Vc que entende de futebol e vem aqui nos parabenizar e apoiar, tmj. E vc que vem até aqui encher o saco e nunca chutou uma bola, Deus te abençoe, amado!", escreveu o jogador na publicação.

RETORNANDO

O jogo contra o Cruzeiro marcou o retorno de Guilherme aos gramados. A última partida que o jogador esteve em campo foi no empate sem gols contra o Bahia, quando teve um choque com o goleiro adversário, precisou ser retirado do gramado de ambulância e foi levado ao hospital.

PRÓXIMO JOGO

O Fortaleza volta à campo neste sábado, (24), às 18h30, contra o Atlético-MG, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O Galo ocupa a 4ª posição na classificação do Brasileirão com 19 pontos, enquanto que o Leão está em 8º com 17.