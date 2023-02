Criança uruguaia vira fã do Fortaleza após contato com torcida e ganha camisa do clube

O Fortaleza ganhou um torcedor internacional: o uruguaio Francisco Rodinho, de 8 anos. A criança se tornou fã do time cearense após acompanhar a torcida tricolor na Argentina, pela Libertadores de 2022, e ganhou uma camisa oficial do clube nesta quinta-feira (23), no Uruguai.

O carinho nasceu em Buenos Aires, quando estava viajando com a família pelas ‘terras hermanas’. Na época, os torcedores tricolores estavam na cidade para o jogo contra o River Plate, pela fase de grupos da competição da Conmebol. E Rodinho ficou encantado com a festa da torcida leonina no país.

Legenda: O uruguaio Francisco Rodinho, de 8 anos, ganhou uma camisa oficial do Fortaleza Foto: Lucas Catrib / SVM

Natural da Colônia de Sacramento e torcedor do Nacional-URU, esteve presente no estádio Domingo Burgueño, em Maldonado-URU, para assistir a estreia do Leão na Libertadores de 2023, contra o Deportivo Maldonado-URU. A oportunidade apareceu após uma nova viagem com familiares.

Com a partida encerrada, o menino encontrou o presidente tricolor Marcelo Paz e recebeu uma camisa oficial do Fortaleza ainda dentro do estádio, do mesmo modelo que o time entrou em campo.