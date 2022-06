Crato perde para Afogados e amarga vice-lanterna do Grupo A3 da Série D

O Afogados-PE venceu o Crato neste sábado (4) por 2 a 0, no Estádio Mirandão, em Crato (CE), pela 8ª rodada do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. O atacante Leonardo Anderson, de 21 anos, marcou os gols da partida.

Com o resultado, a equipe cearense amarga a 2ª derrota consecutiva. Com 4 pontos, ocupa a 7ª colocação, à frente apenas do Globo-RN.

O Afogados, por sua vez, alcançou a vice-liderança do grupo, com 14 pontos. O Retrô-PE lidera.

Na próxima rodada, o Crato visita o Globo-RN, no Estádio Manoel Barretto, em Ceará-Mirim (RN). O duelo acontece no sábado (11), às 15h (horário de Brasília).